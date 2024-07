Engeland kruipt weer door het oog van de naald en vloert Zwitserland na penalty’s

za 6 juli 2024 20:40

Engeland einde (pen.) 1 5 - 1 3 Zwitserland 32' - Geel - Fabian Schär 64' - Verv. Fabian Rieder door Steven Zuber 64' - Verv. Ruben Vargas door Silvan Widmer 67' - Geel - Harry Kane 75' - Doelpunt - Breel Embolo (0 - 1) 79' - Verv. Kobbie Mainoo door Luke Shaw 79' - Verv. Kieran Trippier door Eberechi Eze 79' - Verv. Ezri Konsa door Cole Palmer 80' - Doelpunt - Bukayo Saka (1 - 1) 85' - Geel - Silvan Widmer 98' - Verv. Dan Ndoye door Denis Zakaria 109' - Verv. Breel Embolo door Xherdan Shaqiri 110' - Verv. Harry Kane door Ivan Toney 115' - Verv. Phil Foden door Trent Alexander-Arnold 118' - Verv. Remo Freuler door Vincent Sierro 118' - Verv. Michel Aebischer door Zeki Amdouni Europees Kampioenschap - speeldag 1 - 06/07/24 - 18:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 75' Breel Embolo 0 - 1 Breel Embolo 75' 80' Bukayo Saka 80' Bukayo Saka 1 - 1

Het geluk van Engeland is nog niet op. De topfavoriet leverde alweer een teleurstellende prestatie af tegen Zwitserland, maar kroop opnieuw door het oog van de naald. Saka sleepte de Engelsen naar verlengingen door een cruciale gelijkmaker, tijdens de penaltyreeks bleven hij en zijn ploegmaats foutloos. Wacht straks Nederland of Turkije in de halve finale?

Engeland - Zwitserland in een notendop Sleutelmoment Kan Engeland echt alleen maar tempo maken bij een achterstand? Tegen Slovakije en Zwitserland bleek een tegentreffer toch de enige werkbare wake-upcall. Man van de match Zijn tranen in de verloren EK-finale van 2021 zijn opgedroogd. Bukayo Saka zorgde niet alleen voor de Engelse gelijkmaker, maar bezweek ook niet onder de druk van de strafschoppen. Opvallend Amper één zege na 90 minuten en amper 5 goals. Overtuigend is het spel van de Three Lions niet, maar bondscoach Gareth Southgate staat wel in zijn 3e halve finale als bondscoach.

Actie? Gelieve 75 minuten te wachten

Meteen doorspoelen naar de tweede helft? Om de Engelse fans nog 45 minuten slaap te gunnen was dat perfect mogelijk. Net als tegen Slovakije kwamen er nul schoten tussen de palen voor de rust, een veelzeggende statistiek. Wat je wel moest weten om mee te zijn: ondanks alle kritiek had Southgate op één noodgedwongen wissel na alweer niet ingegrepen. Jonkies Mainoo en Saka zorgden voor schaars Engels gevaar, Zwitserland maakte niet veel meer indruk. Helemaal mee? We pikken in na 50 minuten voor de eerste bal tussen de palen, een zwak schotje van Breel Embolo. Het was het begin van wat Zwitsers overwicht, dat een kwartier voor tijd uitmondde in de verdiende openingstreffer. Alweer Embolo duwde een strakke voorzet van Schär binnen. De Zwitsers vierden het doelpunt alsof de kwalificatie binnen was. Want wat zou Engeland, dat offensief amper iets had klaargespeeld, nog doen? Meteen gelijkmaken, blijkbaar. Gareth Southgate werd in zijn 100e interland alweer gered, nu door Bukayo Saka, een van de weinige Engelse lichtpunten. De jongeling van Arsenal knalde een afstandsschot - het eerste schot op doel van Engeland - heerlijk in de linkerhoek: 1-1.

Akanji mist enige strafschop

Ondanks nog wat Zwitsers gevaar had ook de 3e kwartfinale verlengingen nodig. Met Saka als voorbeeld probeerde ook Rice het van afstand, Sommer duwde in hoekschop. Dan hadden de Zwitsers meer kansen om strafschoppen te vermijden. Een schot van Schär, een steekbal op Widmer ... Allemaal gevaarlijk, allemaal niet genoeg voor de overwinning. Dan kwam de onvoorspelbare Xherdan Shaqiri misschien nog het dichtstbij met een verrassende hoekschop rechtstreeks op de kruising. Strafschoppen dan maar. Niet meteen geruststellend voor beide landen: Zwitserland verloor er 4 van de laatste 5, Engeland 7 van de laatste 10. Die statistiek draaide uiteindelijk weer verkeerd uit voor de Zwitsers. Al bij de eerste (zwakke) strafschop van Manuel Akanji liep het mis, de Engelsen lieten geen elfmeter onbenut. Zwitserland raakte nog nooit voorbij de kwartfinales op een groot toernooi (3x WK, 2x EK). Engeland staat wel weer in de halve finales, al blijven de vraagtekens over het geleverde spel overeind.

Southgate: "Onze beste wedstrijd"

Gretiger, maar was het ook beter? Bondscoach Gareth Southgate vond alvast van wel. "Ik vond de spelers briljant, zei hij. "Het is de beste wedstrijd die we al hebben gespeeld. We hebben de Zwitsers veel problemen bezorgd met de bal."



"Om terug te komen van een achterstand en het karakter en de veerkracht te tonen ... Een toernooi winnen draait niet alleen om goed spelen, je moet ook al die andere eigenschappen laten zien." Southgate had ook lof voor man van de match Saka. "Hij is een droom om mee samen te werken, zo geweldig, zo professioneel." Ook Saka was de bakken kritiek na zijn gemiste strafschop in de EK-finale van 2021 nog niet vergeten. "Maar die druk moet je omarmen. Als je één keer faalt, ben ik diegene die zich opnieuw in die situatie zal brengen. Ik bleef koel en scoorde."