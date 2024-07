Slipper met gevolgen: Harry Kane struikelt na duel, valt op Engelse bank en moet gewisseld worden

Dat het niet de wedstrijd was van Harry Kane, is een understatement. De Engelse kapitein kwam nauwelijks voor in het spelbeeld tegen Zwitserland. In de verlengingen kwam er een pijnlijk einde aan zijn wedstrijd. In een duel met Akanji tuimelde hij op de Engelse bank, niet veel later moest hij er geblesseerd plaatsnemen. Zijn laatste wapenfeit?