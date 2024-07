Gert Gommé over olympische jumpingselectie: "De bondscoach houdt van stabiliteit en regelmaat"

De olympische selectie van bondscoach Peter Weinberg zorgde vorige week toch wel voor een klein schokgolfje in de paardensport. De top 3 van de Belgische ranking werd immers over het hoofd gezien. Geen Nicola en Olivier Philippaerts en ook geen Pieter Devos in Parijs.

"Die keuzes passen in de strategie van Weinberg", weet Gert Gommé. "De bondscoach houdt van stabiliteit en regelmaat en heeft op basis daarvan zijn ploeg geselecteerd."

"Guéry is een heel logische keuze. Hij is onze kampioenschapstopper. Op de vorige Spelen haalde hij nog brons. Met Quel Homme de Hus heeft hij ook een geweldig paard, dat even geblesseerd geweest is, maar fris en monter aan de start zal staan in Parijs."