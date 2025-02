Deze renners van 2 of 3 miljoen kunnen het verschil maken in Sporza Wielermanager

vr 28 februari 2025 12:31

Meestal moet je je ploeg in Sporza Wielermanager op het einde opvullen met renners van 2 en/of 3 miljoen. Om jullie te helpen heeft het panel van onze podcast Kopman - Tess, Hannes, Gilles en Thomas - voor elke categorie een tip.

Ivan Romeo (Movistar) - 3 miljoen

Een tip van Hannes: "Iván Romeo vliegt dit jaar in de Ronde van Valencia (waar hij een etappe won) en de UAE Tour (4e in het eindklassement). Een renner van 1,93 meter die zo goed klimt, dat zegt alles over zijn conditie." Vorig jaar werd de Spanjaard wereldkampioen in de tijdrit bij de beloften. "Het is een interessante renner en voorlopig staan er met E3, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen 3 Vlaamse klassiekers op zijn programma. En als hij het daar goed doet, komt er nog iets bij."

Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek) - 3 miljoen

Een tip van Thomas: "Ik heb al heel veel goeie dingen gelezen over Albert Philipsen, in 2023 nog Europees en wereldkampioen bij de junioren. Misschien komt het dit jaar nog te vroeg, maar het is het toptalent van de toekomst."

Tim Teutenberg (Lidl-Trek) - 3 miljoen

Een tip van Gilles: "Tim Teutenberg kan zomaar de nieuwe Edward Theuns worden. Bij Lidl-Trek kunnen ze hem uitspelen in de kleinere sprintkoersen." "Zo staan de Omloop, Le Samyn, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs op zijn programma."

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty) - 3 miljoen

Een tip van Tess (en Rune Herregodts): " Taco van der Hoorn stond van in het begin in mijn ploeg, maar ik heb iemand anders gevonden om er reclame voor te maken." Die iemand anders is Rune Herregodts, ex-ploegmaat van Van der Hoorn. "Hij zal niet overal resultaat rijden, maar als alles in zijn plaats valt dan kan hij vanuit de vlucht scoren in Kuurne, Samyn, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Lukas Kubis (Unibet-Tietema Rockets) - 2 miljoen

Een tip van Thomas: "Lukas Kubiš van de ploeg van Tietema. Hij is kampioen van Slovakije en verzamelde een aantal ereplaatsen in de Tour du Provence. Ik zweer dat ik hem in mijn ploeg zal nemen. Het zal een revelatie zijn." Hannes voegde er nog aan toe dat Bas Tietema "iets verwacht van Kubis, omdat hij goed in vorm is".

Jon Barrenetxea (Movistar) - 2 miljoen

Een tip van Gilles: "Ik heb de nieuwe Lazkano "ontdekt". Jon Barrenetxea is een Bask van Movistar, die qua gabarit doet denken aan Oier Lazkano." "Hij heeft in de Ruta del Sol de slotrit gewonnen vanuit de vlucht en is ook redelijk snel. Hij heeft dit jaar al enkele goeie uitslagen gereden."

Damien Touzé (Cofidis) - 2 miljoen

Een tip van Tess: "Met Damien Touzé ga ik voor een vaste waarde. Hij kent alle klassiekers, heeft alle wedstrijden al gereden en finisht bijna altijd waardoor hij sowieso goed is voor enkele puntjes. Vorig jaar eindigde hij in de top 30 van zowel de Omloop, Kuurne als Dwars door Vlaanderen. "En hij is al in vorm, want hij eindigde 3 keer in de top 10 van een rit in de Ster van Bessèges."

Jules Hesters (Team Flanders-Baloise) - 2 miljoen

Een tip van Hannes: "Jules Hesters als een sprinter van 2 miljoen. Ik heb gehoord dat hij een reuzenstap heeft gezet in de winter. Hij kan zich goed positioneren en zal zich smijten." Wat blijkt? Ook Rune Herregodts heeft een plekje gereserveerd in zijn ploeg voor Hesters. "Het zou me niet verbazen als hij in een sprintkoers op het podium staat."