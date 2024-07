Patrick Lefevere verandert doelstelling niet: "Remco Evenepoel is zeer sereen in deze Tour"

Bij Soudal-Quick Step hebben ze gisteren een (bescheiden) feestje kunnen bouwen na de tijdritzege van Remco Evenepoel. Ploegbaas Patrick Lefevere laat zich evenwel niet verleiden tot boude uitspraken. "We hadden bij het begin van de Tour gezegd dat we voor de top 5 gaan. Alles wat meer is, is beter. Dat blijven we zeggen."

"Vrij sereen", zo noemde Patrick Lefevere het feestje van Soudal - Quick Step gisteren na de tijdritwinst van Remco Evenepoel.

"Remco heeft een flesje opengedaan en heeft een kleine speech gegeven. Of hij de gave van het woord heeft? Dat kan hij wel, ja. Naar zijn woorden hoefde hij niet te zoeken."

Evenepoel bedankte iedereen uitvoerig en schoof aan bij het personeel voor zijn avondmaal. "Door al zijn verplichtingen waren zijn ploegmaats al klaar met eten."

De witte trui won ondanks een hapering in het slot van zijn tijdrit. "We hebben twee hartpatiënten in ons team, ik denk dat ik gisteren de derde was."

"Ik dacht: "Hier gaan we weer." Maar hij herstelde heel snel, ook mentaal. Hij is een kerel van 24 jaar die zijn eerste Tour rijdt, waarvan iedereen denkt dat hij met de voeten op de grond zal komen."

"Maar Remco is heel sereen. Ik ken hem al heel lang. Vroeger verweet men hem dat hij uitspraken deed. Meestal maakt hij die nog waar ook. Maar hij is supergeconcentreerd."

Evenepoel staat nu 2e in de stand. Wat is er mogelijk? "We hadden bij het begin van de Tour gezegd dat we voor de top 5 gaan. Alles wat meer is, is beter. Dat blijven we zeggen."