Vuelta, Giro en nu de Tour: Remco Evenepoel sluit aan bij clubje ritwinnaars in de 3 grote rondes

Bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel (24) meteen ook zijn erelijst in de Tour geopend. Op dag 7 schoot Evenepoel in de tijdrit in de roos. Etappezeges in de Vuelta en de Giro stonden al op zijn conto, waardoor Evenepoel nu een lidkaart bemachtigt van een prestigieus elitegroepje.

Veel renners dromen van ritwinst in de Giro, Tour of de Vuelta. Voor de crème de la crème is een etappe-overwinning weggelegd in de 3 grote rondes.

Remco Evenepoel kon bij zijn debuut in de Tour de France meteen aanhaken bij het lijstje uitverkorenen en miste zijn afspraak in de tijdrit niet.

Zijn debuut in de Giro van 2021 werd een calvarietocht zonder ritwinst, in de Vuelta van 2022 werd Evenepoel eindwinnaar met dubbele ritwinst.

In de Giro van 2023 won hij 2 tijdritten, maar gooide corona roet in het eten. In de Vuelta van vorig jaar vernielde een inzinking op de Tourmalet zijn klassement, maar Evenepoel legde in Madrid 3 ritzeges in zijn mandje.

Daar komt nu dus een tijdrit in de Tour de France bij.