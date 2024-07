"Evenepoel wint een tijdrit. In de Tour. Mét Pogacar, Vingegaard en Roglic: kan het mooier?"

vr 5 juli 2024 19:38

Helemaal onverwacht was de overwinning van Remco Evenepoel niet, maar dat betekent niet dat commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer er niet van hebben genoten. "Eigenlijk waren er geen verliezers, wat normaal gezien niet kan in een tijdrit."

Renaat Schotte: "José, we zaten in de Bourgogne voor deze tijdrit. Welke appellation zou je hierop toepassen?" José De Cauwer: "Ik zou de wijn vooral bewaren, want dit was een heel mooie uitgave. Een tijdrit die ons - vooral als Vlamingen - zal bijblijven." Renaat: "Een mijlpaal in de carrière van Evenepoel?" José: "Nee, nee, nee. Als je al eens wereldkampioen tijdrijden bent geweest, dan is dit eerder een logische opvolging. Het is uiteraard wel een belangrijk moment voor Remco Evenepoel: een tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Mét Pogacar, Roglic en Vingegaard. Kan het nog mooier zijn? Hoeveel groterondewinnaars staan daar samen?" Renaat: "Was je verbaasd over de tijdrit van Vingegaard?" José: "Je had Remco en Tadej Pogacar, maar op niet zo'n grote afstand toch ook Primoz Roglic en Jonas Vingegaard ook maar op 37 seconden. Als je ziet vanwaar ze allemaal komen, dan denk ik dat ze hier alle vier een goed gevoel aan over zullen houden. Iets wat eigenlijk niet kan na een tijdrit."

Meer dan enkel een duel Pogacar-Vingegaard?

Renaat: "Blijft het dan een duel Pogacar-Vingegaard of is dat na vandaag anders?" José: "Ik vroeg mij vandaag vooral af of Roglic zou wegvallen. En dat is niet gebeurd. Ik denk dat dit voor hemzelf zelfs een kleine overwinning is." "Er komt nog heel veel aan, zeker in de laatste week. Topbeklimmingen. Nog een superzware tijdrit ook, lastiger dan deze. De verhoudingen zullen daar anders zijn, de verschillen zeker groter. Misschien moeten we tot die laatste tijdrit wachten om de top 3 te kennen." Renaat: "Wout van Aert gaf toe dat dit niet zijn beste tijdrit was. Moet hij zich zorgen maken voor zijn olympische afspraak?" José: "Dat kunnen wij van hieruit moeilijk zeggen. 1'51" verloren op Evenepoel, dat is veel. Veel te veel. Meer dan 4 seconden per kilometer. Wat is er misgegaan en wat denkt hij nog te kunnen verbeteren?"

Over Campenaerts: "Straf dat hij zich nog altijd zo wil pijn doen"

Renaat: "Wat heeft jouw arendsoog nog gezien?" José: "Ik heb een hele mooie tijdrit gezien. De laatste 45 minuten is niemand nog van de buis weg geweest." Renaat: "Daarvoor hadden we al Campenaerts als inleiding, die uiteindelijk 5e wordt. En achteraf zegt dat het misschien de laatste keer is dat hij voluit gaat in een tijdrit." José: "Het is straf dat hij dit nog kan in een grote ronde en zichzelf nog die pijn wil opleggen." Renaat: "Voor de laatste vraag kijken we traditioneel in de glazen bol. Morgen 2400 hoogtemeters, maar toch hoor je hoofdzakelijk: een sprint." José: "Er zijn een pak sprinters die nog niet hebben kunnen winnen. Er is uiteraard het verhaal van Jasper Philipsen. Ik denk dat we morgen meer animo zullen krijgen, meer koers zullen zien. Er zijn vandaag veel renners die zich hebben kunnen sparen. Tussen aanhalingstekens dan. De aanloop zal anders zijn dan in de vorige sprintersetappes."