Opwarmen voor zondag: Wout van Aert en Tiesj Benoot kiezen na tijdrit voor een kort graveltochtje

Voor Wout van Aert werd het een tijdrit om snel te vergeten, gisteren in de Tour de France. Onze landgenoot speelde geen rol van betekenis, maar er volgen natuurlijk nog kansen in de Ronde van Frankrijk. Vandaag of morgen al? Zondag laat de Tour zich onderdompelen in de gravelsfeer. Van Aert stapte vrijdag na zijn chrono op zijn gravelfiets voor een kort uitje van 12,5 kilometer tussen de wijngaarden van de Bourgogne met ploegmakker Tiesj Benoot.