Kroos schrijft afscheidsbrief na "heel bijzonder" EK en excuseert zich bij Pedri: "Wilde je niet pijn doen"

Een dag na zijn officiële afscheid komen de woorden iets vlotter. Toni Kroos heeft op Instagram een brief geschreven aan zijn fans. Daarin vertelt hij hoe bijzonder het EK-avontuur voor hem was. Ook heeft hij lof voor zijn ploeggenoten bij Duitsland én excuses voor Pedri, die hij blesseerde vroeg in de partij. "Ik ben erg trots op Duitsland!", deelt Kroos.

Een mooi toernooi - met klinkende zege in de openingsmatch tegen Schotland - volgde voor een Duitsland dat heropleefde. Gisteren stopte de rollercoaster in de kwartfinale tegen Spanje.

"Eerste gedachte in mijn hoofd: ik ben niet dom! Eerste gedachte in mijn hart: fuck yeah! Uiteindelijk volgde ik mijn hart."

De middenvelder had toen al afscheid genomen van de nationale ploeg, maar kon in zijn rijke carrière één laatste avontuur gebruiken.

Kroos kon op zijn 34e vanaf de eerste rij zien dat de Duitsers uit het dal klommen.

"Dit team heeft veel meer laten zien dan in de afgelopen jaren. Ik had niet gedacht dat we zo snel weer kans zouden maken op een titel en weer konden wedijveren met de besten in de wereld."

"Daarom ben ik erg trots op wat dit team heeft gedaan. En ik wil iedereen bedanken voor hoe speciaal jullie het toernooi hebben gemaakt. We hebben jullie zien en gevoeld! Jullie warmte en genegenheid waren bijzonder!"