Toni Kroos neemt afscheid van carrière met ovatie van Spaanse fans: "Op dit moment overheerst teleurstelling"

vr 5 juli 2024 21:49

Over en uit voor Toni Kroos. Spanje heeft zijn belofte waargemaakt om de 34-jarige spelverdeler van Duitsland met pensioen te sturen. De Duitser was na het laatste fluitsignaal dan ook emotioneel. Het publiek - zowel Spanjaarden als thuisfans - bedankten hem met een ovatie. "Maar nu wil ik het niet over mij hebben", zegt Kroos in een eerste reactie.

"Op dit moment overheerst de teleurstelling van de uitschakeling", zijn de eerste woorden van Toni Kroos na zijn allerlaatste voetbalwedstrijd. Na een rijke carrière propvol prijzen - waaronder 6 Champions Leagues - weet de 34-jarige middenvelder zijn afscheid te relativeren. "We hadden samen een groot doel, een droom. Die is nu helemaal verbrijzeld. Het is nu pijnlijk, maar over een paar dagen gaan we beseffen dat we een goed toernooi gespeeld hebben."

Ik ben blij dat ik altijd mijn steentje heb kunnen bijdragen. Toni Kroos

Kroos zijn carrière behoort officieel tot het verleden. Bij Bayern München en Real Madrid verzamelde hij het eremetaal als postzegels. In totaal klokt hij af op 27 trofeeën bij zijn clubs. Bij Duitsland was er dat ene heugelijke toernooi in Brazilië. Anno 2014 kroonde Kroos zich tot wereldkampioen. Een belevenis die hij nooit zal vergeten. "Ik ben blij dat ik altijd mijn steentje heb kunnen bijdragen", zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat de nationale ploeg deze goede lijn zal doorzetten." Aan de volgende generatie om zijn (wel erg grote) schoenen te vullen.

