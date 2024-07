Kijk en bewonder: Nina Derwael turnt haar olympische oefening aan de brug met ongelijke leggers

Nina Derwael zit in de laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen van Parijs. Op een Franse selectiewedstrijd in Haguenau turnde ze haar olympische oefening aan de brug met ongelijke leggers. Ze kreeg er 14,650 punten voor.

Over minder dan 3 weken beginnen de Olympische Spelen in Parijs en Nina Derwael lijkt er klaar voor. Op de Franse selectiewedstrijd in Haguenau (in de buurt van Straatsburg) liet ze voor het eerst haar olympische oefening aan de brug zien in een wedstrijd.

Derwael maakte nog enkele kleine schoonheidsfoutjes, maar was wel weer haar gracieuze zelve aan haar favoriete toestel. Met een moeilijkheidswaarde van 6,5 punten en 8,150 punten voor uitvoering verzamelde 14,650 punten.

Een stevige basis om op te bouwen. In Parijs verdedigt Derwael haar olympische titel aan de brug met ongelijke leggers. Onze landgenote heeft de verwachtingen getemperd door haar blessureleed van de afgelopen jaren.