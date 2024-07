Belgische turnsters stomen zich klaar voor de Spelen: "Doel is de finale halen en meestrijden voor medaille"

Nina Derwael en Maellyse Brassart verdedigen vanaf 27 juli de Belgische kleuren in de olympische turncompetitie bij de dames. Beiden mikken op de finale, voor Derwael mag het iets meer zijn. "Het doel is om de finale te halen en mee te strijden voor een medaille."

Derwael predikt ook realisme. "Mijn titel verdedigen is bijna onmogelijk. Het doel is om de finale te halen en mee te strijden voor een medaille. Ik ga me concentreren op twee toestellen. Ik ben niet klaar voor meer en richt liever al mijn energie op twee finales."

"Fysiek voel ik me goed en we zitten op schema met onze voorbereiding. Zes of zeven maanden geleden wist ik niet eens of ik hier zou staan. Mijn schema volgens mijn eigen standaard te kunnen afwerken, is al een overwinning op zich."

Als Olympisch kampioene kende Nina Derwael zeker niet de ideale voorbereiding met het oog op een verlenging van haar titel. Een schouderoperatie in september bracht een deelname tout court in gedrang, maar toch zal ze er staan.

In Parijs krijgt Nina Derwael het gezelschap van Maellyse Brassart, die zal deelnemen aan de allroundcompetitie. Zij ziet de Spelen snel naderen. Het kan ook moeilijk anders met een grote aftelklok in de topsporthal in Gent.

"Het is wat stresserend om zelfs die seconden te zien aftellen, maar het is oké", lacht de 23-jarige turnster. "Onze trainingsomstandigheden zijn perfect. Deze hal is ongelooflijk, het bootst de sfeer van de wedstrijd na, met de lichten, de tribunes, het podium ..."

En waar mikt Brassart op in Parijs? "De finale halen is mijn doel, zodat ik daarna zo dicht mogelijk bij de top 8 kan komen. Maar het niveau is ongelooflijk. Het wordt zwaar en leuk tegelijk."