Vrolijke Nina Derwael werd overstelpt met vragen bij rentree uit blessure: "Laat me maar wat met rust"

Nina Derwael haar deelname aan de Spelen staat op losse schroeven

Gymnaste Nina Derwael pakte op de vorige Olympische Spelen in Tokio al goud, maar door een zware schouderblessure staat haar deelname aan de Spelen in Parijs op losse schroeven. Op de pijnbank bij de kinesist droomt ze ervan om opnieuw aan de brug te hangen. Ook hockeyer Alexander Hendrickx en de Red Lions werden olympisch kampioen in Tokio. Op de Spelen in 2016 was hij nog reserve, maar hij vocht zich in de basisploeg en is nu een sterkhouder van de Lions. Paralympiër Ewoud Vromant pakte op de Spelen in Tokio zilver in de tijdrit, maar werd gediskwalificeerd in het baanwielrennen. De diskwalificatie sluimert nog steeds in zijn achterhoofd, maar is de brandstof om revanche te pakken in Parijs. Op het Vlaams Kampioenschap in Zolder vertelt hij hoe hij zijn been verloor. In het Spaanse Calpe, ver weg van alle drukte, bereidt Remco Evenepoel zich voor op de belangrijkste zomer van zijn leven. In de Tour wil hij op het podium staan en op de Spelen gaat hij tweemaal voor goud.