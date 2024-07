Jonathan Borlée over zijn noodgedwongen afscheid: "Ik wist meteen dat de droom voorbij was"

"Ik heb de voorbije weken en maanden heel hard gewerkt, en het geloof dat het goed zou komen was er altijd wel. Ik had echt vertrouwen voor de komende wedstrijden. Om me dan nu opnieuw te blesseren, dat doet pijn. Al deden alle steunberichten wel deugd."

"Ik wist meteen dat de droom van Parijs voorbij was - ik weet ondertussen wel hoe zulke blessures in elkaar zitten. Ik heb nog geen scan ondergaan, maar ik verwacht wel dat het een spierscheur is."

"Maar de beslissing was snel genomen", vertelt de onfortuinlijke Borlée. "Mijn olympisch project was sowieso al een race tegen de klok. En toen liep ik twee dagen geleden op training een blessure op."

Borlée liep zijn persoonlijke besttijd van 44"43 in 2012, een Belgisch record dat pas vorige maand van de tabellen werd gelopen door Alexander Doom. Dat topniveau zou Borlée in de jaren nadien nooit meer benaderen, al voelde hij zich naar eigen zeggen wel enorm groeien de voorbije weken.

"Ze is blij dat ik nu niet meer op stage hoef te vertrekken. Dat raakte me. Ik zal zelf nu ook terug meer tijd hebben voor vrienden, en om eens goed uit eten te gaan."

Borlées frêle lichaam heeft nu "stop" gezegd. De 36-jarige ex-atleet begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. "Meer dan de helft van mijn leven heb ik aan de atletiek gegeven. Nu begint er iets nieuw, het wordt een sprong in het diepe."

Bovenal was die estafette voor Borlée ook een familieaangelegenheid. "Dat ik dit heb mogen delen met mijn broers en papa, maakt het een fundamenteel deel van mijn leven. Het zijn dan ook de familiemomenten die me het meest bijblijven."

Hoogtepunt in Peking, dieptepunt in Rio

In zijn lange carrière beleefde Borlée tal van hoogtepunten. Welke blijven hem het meeste bij? "Individueel mijn finale in het college-atletiek in de VS in 2009. Dat was misschien wel mijn puurste 400 meter ooit. Met de estafette zal de olympische finale in Peking in 2008 me altijd bijblijven."





"Mijn grootste teleurstelling? Dat is de finale op de Spelen in Rio, waar we drie honderdsten tekortkwamen. Ook de finale op het WK 2013 in Moskou heb ik nooit herbekeken."