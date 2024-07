Jonathan Borlée (36) neemt afscheid van de atletiek: "Het magische duo is gebroken"

Na aanhoudend blessureleed stopt Jonathan Borlée (36) definitief met atletiek. Het Belgische atletiek-icoon zal zo niet deelnemen aan zijn vijfde Olympische Spelen. "Zijn ervaring alleen al was daar van onschatbare waarde geweest."

"Samen met zijn tweelingbroer Kevin had hij graag nog één keer de 4x400 meter op de Olympische Spelen gelopen. Maar misschien is dit toch wel gewoon de juiste beslissing. Aan een halve atleet heb je in Parijs nu eenmaal niet zo veel, hoe mooi het symbolisch ook zou zijn."

"Het zat er toch wel wat aan te komen", weet ook Sporza-journalist Bert Sterckx. "Jonathan heeft natuurlijk zijn leeftijd. De voorbije jaren sukkelde hij van de ene blessure in de andere. Ik denk dat hij er zelf ook al wel voor vreesde."

Voor de huidige Belgian Tornados, die heel wat kwaliteiten in hun gelederen hebben, hoeft het verlies niet noodzakelijk een al te groot probleem te zijn. Dat zegt Cédric Van Branteghem.



De huidige CEO van het Belgisch Olympisch Comité liep onder meer in 2008 nog samen met de Borlées op de Spelen van Peking.

"Anderzijds had hij de ploeg wel kunnen ontlasten in de reeksen. Bovendien is zijn ervaring van onschatbare waarde voor de minder ervaren jongens van de ploeg."

"Jonathan en Kevin hebben de Belgische atletiek de voorbije 15 jaar vorm gegeven. Ze hebben samen meer dan 20 medailles gewonnen. Hun aanwezigheid alleen heeft al een gigantische impact."

"Gelukkig is Kevin wel nog van de partij. Al is het natuurlijk zonde dat het magische duo nu gebroken is. De Belgian Tornados zullen er hoe dan ook staan deze zomer."