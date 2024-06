BK atletiek: Kevin Borlée zet belangrijke stap richting Parijs, toptijden op de 100 meter

Het Koning Boudewijnstadion is dit weekend het decor voor het BK. Kevin Borlée opende zijn seizoen daar op de 400 meter. Hij liep die afstand in 46"39, wat genoeg moet zijn voor een olympische selectie met de Tornados. Zijn broer Jonathan ging niet van start door een blessure. Op de 100 meter zorgden Simon Verherstraeten en Delphine Nkansa voor twee kanontijden.

Na afloop was hij dan ook hoopvol. "Ik hield er rekening mee dat ik hier 48 seconden liep, maar op 46.39 kan ik bouwen. Als ik nog vijf à zes weken doortrain tot in Parijs kan er zeker een seconde af."

Kevin Borlée registreerde voor het eerst in een jaar nog eens een chrono. Hij opende zijn seizoen met een 400 meter in 46.39 seconden. Dat moet meer dan waarschijnlijk volstaan voor olympische selectie in de 4x400 meter.

Twee toptijden op de 100 meter.



Simon Verherstraeten snelde in de regen naar 10"15. Vorige week in Genève had Verherstraeten vriend en vijand al verbaasd door naar 10"10 te snellen, de tweede Belgische chrono ooit. Op het BK in Brussel bewees hij dat het niet om een eenmalige uitschieter ging, want ondanks regen klokte hij een toptijd, terwijl hij tot vorige week nooit onder de 10"30 liep.

De Spelen in Parijs zal Verherstraeten wel moeten missen, want daarvoor is 10"00 vereist en de kwalificaties sluiten zondagavond.



Ook Delphine Nkansa heeft zaterdag de 100 meter gewonnen op het BK . Ze klokte een persoonlijk record van 11"20 en was zo drie honderdsten sneller dan Rani Rosius. Het persoonlijk record van Nkansa stond op 11"21.

Met haar 11"20 nadert ze tot op twee honderdsten van het persoonlijk record van Rosius en tot op zestien honderdsten van het Belgisch record van Kim Gevaert. Rosius en Nkansa zullen overigens allebei naar de Spelen in Parijs gaan. Ze staan respectievelijk 31e en 40e op de olympische kwalificatieranking, terwijl de top 56 naar Parijs mag.