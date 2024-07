UEFA schorst Turk Demiral voor twee matchen na extreemrechts handgebaar, hij mist kwartfinale tegen Oranje

Het extreemrechtse handgebaar van Merih Demiral in de achtste finale tegen Oostenrijk is dan toch niet onbestraft gebleven. De Turkse verdediger krijgt twee speeldagen schorsing van de UEFA voor een gebaar gelieerd aan de Grijze Wolven, een extreemrechtse en ultranationalistische beweging in Turkije. Demiral mist zo de kwartfinale tegen Nederland van zaterdag.

Zal Merih Demiral zaterdag tegen Nederland in de kwartfinales van het EK spelen? Die vraag hield de Turkse media dezer dagen in de ban.

Demiral zelf was zich evenwel van geen kwaad bewust. "Mijn viering heeft te maken met mijn Turkse identiteit", verklaarde hij. "Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken en ik ben erg trots om Turk te zijn."

En ook de Turkse voetbalbond trad zijn speler bij. "Dit is geen juiste weerspiegeling van de waarheid", klonk het over de extreemrechtse aard van het handgebaar.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan trekt morgen naar de Duitsland om de wedstrijd van zijn nationale elftal bij te wonen. Ook hij toonde zich kritisch over de beslissing van de UEFA: "Waarom vraagt niemand zich af waarom de Duitsers met een adelaar op hun shirt spelen?"