Tadej Pogacar: "Remco Evenepoel een bedreiging voor het klassement? Ja, natuurlijk"

Dat Tadej Pogacar geen gewoon kanariepietje is, weet iedereen intussen. In deze eerste tijdrit van de Tour de France gooide de knalgele Sloveen zich zonder schroom in de weegschaal met Remco Evenepoel.

Na een scherpe beklimming en een puike afdaling richting het derde tussenpunt was Pogacar bezig aan een beloftevolle inhaaljacht. Zijn achterstand had hij verkleind van 10 naar 6 seconden.

"Maar ik was een beetje gekookt op het klimmetje", gaf de Sloveen toe. "Ik begon goed en ik had goeie benen, maar daar ben ik iets te hard gegaan. Ik heb er afgezien. Gelukkig kon ik toch weer een tandje bijsteken in de afzink en in het slot."

"De exacte verschillen onderweg kende ik niet, maar ik wist dat ik een goeie tijdrit had gereden. En ik word 2e na de wereldkampioen. Dat is amazing, geweldig."

"Ik kan hiermee leven. Remco is wereldkampioen en is een van de beste tijdrijders, misschien wel de beste. Dan mag ik tevreden zijn."