"Hij is zo goed dat hij dit zelfs op zijn 39e nog kan": heel Astana deelt mee in vreugde van Mark Cavendish

Mark Cavendish en zijn ploeg Astana hebben een plekje veroverd in de annalen van de Tour. Al de lichtblauwe teammaats en staffleden deelden uiteraard in de vreugde met de kersverse Britse recordhouder. "We hebben er hard voor gewerkt en zijn altijd blijven geloven."

Iedereen bij Astana Qazaqstan heeft vandaag mee geschiedenis geschreven dankzij de 35e ritzege van kopman Mark Cavendish. "Ook al was het maar een klein onderdeel, we zijn heel blij", glundert pion in de sprinttrein Cees Bol. "We hebben er hard voor gewerkt dit jaar en vorig jaar, en zijn altijd blijven geloven." "Of we dit verwacht hadden? Ja, we hadden er vertrouwen in dat het nog kon. Mark is zo goed dat hij dit zelfs op zijn 39e nog kan."

Mark is heel emotioneel, echt een open boek. Het is heel fijn samenwerken met hem. Cees Bol (Astana)

"Hij is heel emotioneel, echt een open boek. Daar moet je soms even aan wennen. Als hij boos is, is hij ook echt boos. Als hij blij is, is hij echt blij. Het is heel fijn samenwerken met hem."

"De credits hiervoor mogen ook echt naar de ploeg en Vino (Aleksandr Vinokoerov, red.). Als het niet lukt, steken we een tandje bij en proberen we volgend jaar opnieuw."

Morgen kan Cavendish het record nog wat scherper stellen met nummer 36. "Vanavond een feestje en dan zien we wel weer verder", sluit Bol af.

Intelligentie en vastberadenheid

"Ik voel me bevoorrecht en vereerd om naast deze speciale kampioen te staan. Hij heeft vandaag aan iedereen laten zien waarvan hij gemaakt is", aldus zijn Griekse trainer bij Astana Vasilis Anastopoulos. "Om eerlijk te zijn herinner ik me niets meer van de sprint. Het team heeft het perfect gedaan door hem in positie te brengen." "Mark heeft Morkov niet eens gebruikt als lead-out. Dat is zijn intelligentie. Hij weet welk wiel hij moet volgen en dat deed hij perfect." "Natuurlijk verwachten we dat er nog meer zeges kunnen volgen. Als je er één wint, kan je er ook twee of drie winnen." Als trainer heeft Anastopoulos alles van dichtbij meegemaakt. Hoe kan hij verklaren dat Cavendish op zijn 39e weer wint tegen de sprinttop? "Vooral door hard te werken. Hij heeft enorm gewerkt en hij is zo vastberaden."