Wat brengt de toekomst voor Tedesco? Belgische voetbalbond zal komende weken bondscoach evalueren

Amper tijd voor vakantie bij de Belgische voetbalbond. Door het ontgoochelende EK zullen heel wat betrokkenen tegen het licht gehouden worden. Bondscoach Domenico Tedesco voorop. Zijn evaluatie gebeurt in de komende weken - een ontslag lijkt evenwel niet de meest realistische piste.

Terwijl de examenresultaten binnenlopen, kan ook het eindrapport van de Rode Duivels op dit EK al gemaakt worden.

Voornaamste thema: hoe wordt het functioneren van bondscoach Domenico Tedesco beoordeeld? Binnen bondskringen valt de horen dat die evaluatie in de eerstvolgende weken al gemaakt wordt.

Logisch, want in september staan er al Nations League-duels tegen Israël en Frankrijk op het programma - veel tijd om stil te staan is er dus niet.



De eerste verwachting is evenwel niet dat de voetbalbond zal overgang tot de meest drastische ingreep. Lees: een ontslag van Tedesco.

In de aanloop naar het EK verlengde de KBVB het contract van de bondscoach tot het WK van 2026. Daardoor zou het de Belgische voetbalbond, die financieel niet in al te beste papieren zit, flink wat geld kosten om de lopende overeenkomst te verbreken.

Tenzij dat in onderling overleg met Tedesco gebeurt, natuurlijk. Maar de bondscoach gaf na de nederlaag tegen Frankrijk dat hij door wil gaan bij de Duivels.

Omgekeerd sprak CEO Piet Vandendriessche voor de match tegen Oekraïne al de intentie tot een verdere samenwerking uit.