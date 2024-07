VIDEO - Roemeense schoengooiers slaan opnieuw toe, maar leiden er eigen doelman mee af bij tegengoal

Wat bezielt de Roemeense supporters dit EK? Tijdens de 1/8e finale tegen Nederland lagen opeens enkele schoenen in het strafschopgebied. Een fatale stunt, want terwijl Malen op hem afliep, moest doelman Nita nog een schoen wegtrappen. De keeper had vervolgens geen verhaal tegen het schot waarmee Malen de 3-0-eindstand op het bord zette. Het is overigens niet de eerste keer dat de Roemeense fans dit doen, tijdens de wedstrijd tegen België liep een fan het veld op om schoenen van bij Koen Casteels weg te halen.