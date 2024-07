Oranje-koorts stijgt nog enkele graden: Nederland stoot door naar kwartfinales na vlotte zege tegen Roemenië

Einde

En meteen het einde van deze voorlaatste achtste finale. De score is een terechte afspiegeling van de wedstrijd. Behalve het openingskwartier was Nederland constant de beste, zeker de tweede helft zonder echt door te duwen al gingen de kansen pas laat erin. Gakpo en twee keer Malen beslisten de wedstrijd, over enkele dagen is het tijd voor revanche tegen Oostenrijk, of toch Turkije.