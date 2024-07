Tevreden gezichten bij Soudal-Quick Step: "Remco Evenepoel doet mee voor het podium"

di 2 juli 2024 18:15

De kopman heeft zijn date met de Alpen niet gemist. Remco Evenepoel werd 2e in Valloire en staat ook op die plaats in het klassement. Zijn ploegmaats zien dat het goed gaat. "We kunnen een goeie Tour rijden", kijken ze vooruit.

Mikel Landa hield erg lang stand op de Galibier en kon zijn kopman meer dan voldoende ondersteunen. "Ik ben tevreden dat ik er was", reageerde de Spanjaard. "In de afdaling heb ik wel een foutje gemaakt en daardoor kon ik niet mee met de jongens die nog zijn teruggekeerd." "Maar ik ben zelf tevreden en ik ben vooral blij dat Remco Evenepoel het zo goed gedaan heeft. Ik denk dat we een goeie Tour kunnen rijden." Tadej Pogacar is wel de primus inter pares. "Dat was hij al in de Giro en dat lijkt hier weer zo te zijn, maar de Tour duurt nog een hele tijd."

Ook Louis Vervaeke kon zijn taken afwerken. "Ik ben een paar keer meegeschoven, maar als wij gaan, dan controleren UAE en Visma-Lease a Bike." "Dan was het zaak om Remco zo goed mogelijk naar de Galibier te brengen. Daar was het aan de kopmannen." "Zijn tweede plaats is een geweldig resultaat. Tadej was super in de Giro, Remco is nu 2e. Supermooi!" "Hij toont dat hij zal meedoen voor het podium en dat is een mooi doel voor de ploeg."

Testen doorstaan

Yves Lampaert beleefde het vanuit de achtergrond, vanaf morgen moet hij weer de beschermengel van Evenepoel worden op het vlakke. "Ik hoorde dat Remco het supergoed gedaan heeft. Tweede, daar mag hij echt trots op zijn. Daar gaan we op verderbouwen." "Hij is dik in orde. Nu kijken we vooral uit naar de tijdrit en Troyes (de gravelrit, red.). Ik ben ervan overtuigd dat hij tijd zal terugnemen." "Aan tafel straks zal hij wel zoals we hem kennen met veel zelfvertrouwen zitten. Ik kijk uit naar zijn verhalen uit de koers. Hij is altijd enthousiast, zeker op zulke dagen."

Ploegleider Tom Steels ging verder op die positieve noot. "Het is een grote opsteker om hier tweede te worden met Remco." "We mogen zeker tevreden zijn, hij heeft een hele goede etappe gereden. Het was opnieuw een test om te zien hoe het bergop ging."

Alle testen zijn gedaan. Nu moeten we dag per dag beginnen denken en vertrouwen hebben in de ploeg. Tom Steels (ploegleider Soudal-Quick Step)

"Hij heeft de hectiek van de Tour al overleefd die eerste dagen en nu ook de eerste bergen. De klimsnelheid en de power zijn daar, nu is het een kwestie van kalm blijven en recuperen."

"Alle testen zijn gedaan. Nu moeten we dag per dag beginnen denken en vertrouwen hebben in de ploeg, die vandaag ook heel goed was."

"Een aankomst bergaf is altijd link. Ik denk dat Remco vooral voor zekerheid gekozen heeft en hij wordt uiteindelijk nog tweede, dus hij heeft dat goed gedaan."