Remco Evenepoel "voelt zich beter worden", maar vond afdaling eng: "Ik heb enkele foutjes gemaakt"

Na het eerste klimexamen staat er een mooi cijfer op het rapport. Remco Evenepoel heeft de Galibier en de afdaling naar Valloire zonder averij afgehaspeld. Hij eindigde 2e op 35 seconden van Tadej Pogacar en volgt in het klassement nu op 45 tellen.

"Ik heb daar geprobeerd om zo snel mogelijk te gaan, want ik wist dat er bonificaties op de top waren. Daarna ging ik voluit naar beneden, maar dat ijswater was een beetje eng."

"Maar de aanval van Tadej (Pogacar) op 2.600 meter was heel stevig. Ik probeerde mee te gaan, maar dat ging nog iets te veel boven mijn niveau."

"Er valt niets aan te merken op onze strategie. Het was een goeie dag voor ons. Dat ik fris oogde op de Galibier? Bedankt", lachte hij met een knipoogje.

Tevreden en voldaan. Met dat gevoel nam Remco Evenepoel uitgebreid zijn tijd om de Nederlandstalige pers te woord te staan in Valloire. "Het is altijd positief als je 2e eindigt na de beste coureur van de wereld", vertelde hij.

De afdaling naar Valloire riep wat nare herinneringen op. "Ik ben een paar keer weggegleden en dat is niet top voor het vertrouwen. Ik heb enkele foutjes gemaakt en sommige jongens konden terugkeren."

"Het was snel, technisch en een beetje eng. Het asfalt deed me denken aan het Baskenland, een hobbelig wegdek. Ik voelde me niet 100 procent op mijn gemak."

Maar Evenepoel kon in de staart nog terugkeren op het groepje met Vingegaard en eindigde 2e. En dat terwijl zijn topvorm nog in de pijplijn zou moeten zitten.

"Hopelijk gaat het vanaf hier niet bergaf, hé. Ik voel me beter worden. Die eerste stevige dagen doen er goed aan. Nu focus ik al op de tijdrit van vrijdag."

Evenepoel bedankte zijn ploeg nog. "Ik heb een topploeg gezien en dat is motiverend voor mij. Ik had meteen een goed gevoel van bij de start, maar Tadej is top."

"Als je alleen aan de aankomst geraakt, dan ben je de beste van de dag. Maar dit is top voor het vertrouwen."

"Top 5 blijft het plan, maar hoe dichter we bij het podium geraken, hoe meer we er voor moeten gaan. Ik jaag op ritwinst en dan kunnen we kijken naar het klassement."