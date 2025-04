LIVE: Belabberde eerste helft met maar één kans, Standard en OHL moeten herbronnen bij de rust

Geen wissels bij Standard

Ondanks een weggegeven zege tegen Westerlo, is Ivan Leko toch tevreden van zijn elf spelers die toen in actie kwamen. Hij rekent dus opnieuw op een voorhoede met Ayensa en Bulat, bij afwezigheid van Zeqiri, die nog altijd in de lappenmand ligt. De wingers zijn opnieuw kapitein Fossey en Bolingoli. Centraal in het middenveld vinden we Lazare, Karamoko en Kuavita.





Kunnen zij in eigen huis tegen OHL de eerste zege in PO 2 over de streep trekken?