Documentairemaker ziet belangrijke factor voor zege van Biniam Girmay: "Hij is nu veel rustiger"

Welke landgenoot kent Biniam Girmay beter dan documentairemaker Lieven Corthouts? Hij was er gisteren niet bij in Turijn, maar kreeg wel een geëmotioneerde Girmay (en zijn echtgenote) aan de lijn. "Eritrea staat al 24 uur op zijn kop, denk ik."

Biniam Girmay is niet alleen een ster op de fiets, maar ook op het witte doek. Documentairemaker Lieven Corthouts volgde Girmay al jaren voor een gesmaakte documentaire.

Hij kent de Eritreeër door en door, maar was zelf ook verrast na de zege van Girmay gisteren. "Zeker na wat er vorig jaar allemaal gebeurd is. 2023 was zeer moeilijk."

Girmay won in 2022 Gent-Wevelgem en een rit in de Giro, maar daarna geraakte hij in een dipje. "Alles voelde vorig jaar anders aan. Er was veel druk van buitenaf."

"Begin dit jaar had ik al gemerkt dat Bini veel rustiger was, net zoals 2 jaar geleden. Hij viel dit voorjaar wel zwaar, maar we zijn erin blijven geloven."

Corthouts was aanwezig bij de Grand Départ in Firenze en vertrok daarna naar Boedapest. "Toen hij won, heb ik meteen zijn vrouw gebeld. Zij was zeer geëmotioneerd."

"Ik denk dat zijn vaderland Eritrea al 24 uur op zijn kop staat. Ook Bini heb ik gisteren nog gehoord. Ook hij was bijzonder geëmotioneerd."