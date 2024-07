Geëmotioneerde Biniam Girmay draagt eerste Tourritzege op aan heel Afrika: "Onze tijd is nu aangebroken"

Stunt van formaat in de eerste sprinterskans in de Tour. Biniam Girmay bleef uit de problemen en toonde zich de snelste van het kleine groepje dat om de zege sprintte in Turijn. Girmay werd zo de eerste zwarte Afrikaan die een Touretappe wist te winnen. "We moeten hier trots op zijn."

Een allereerste ritzege voor Biniam Girmay, Eritrea en Intermarché-Wanty in de Ronde van Frankrijk. Wie had dat gedacht, bij de eerste de beste kans voor de snelle mannen?

"Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor alle steun die ik gekregen heb", blaast Girmay in het flashinterview terwijl hij even moet bekomen.

"Ik kan het niet geloven om in mijn tweede Tour een massasprint te winnen. Ik wil mijn familie, mijn vrouw en heel Eritrea en Afrika bedanken hiervoor. We moeten hier trots op zijn, nu zijn we echt deel van de grote koersen. Onze tijd is nu aangebroken."

"Natuurlijk wil ik ook mijn team bedanken en Jean-François (Bourlart, red.) in het bijzonder. We hadden nog geen ritzege in de Tour, maar nu is het aan ons. Ik ben dolgelukkig."

Hoe beleefde Girmay de hectische slotkilometers? "Normaal mikken we op Gerben Thijssen in dit soort sprints en op de moeilijkere aankomsten is het voor mij. In de laatste kilometer raakte ik het wiel van Gerben kwijt, dus ging ik maar op mezelf."

"Ongelofelijk om hier te winnen van de snelste mannen ter wereld", kan hij het nog steeds niet geloven.