Docufilm toont woelige weg naar eerste Tourzege van Biniam Girmay: eenzame lockdown en plots zonder ploeg

Biniam Girmay heeft in zijn tweede Tour de France zijn eerste ritzege gepakt, een droom die ooit ver weg leek voor de Eritreeër. De docufilm 'This is my moment' toont de hobbelige weg naar de top van Girmay, van zijn ongelukkige periode weg van huis tijdens de coronalockdown tot zijn stuntzege in Gent-Wevelgem.

Het moeilijkste moment uit de nog jonge carrière van Biniam Girmay? Maart 2020. Hij koerst sinds begin dat jaar voor het Franse team Nippo-Delko, zijn eerste stappen in Europa.

Net op dat moment slaat het noodlot toe. Het coronavirus raast door het continent en de grenzen gaan dicht: Girmay moet zijn familie en thuisland lange tijd missen.

"De training wordt elke dag zwaarder en het is hier koud. Ik vind het niet fijn en hoop snel weer in Asmara (zijn geboortestad, red.) te zijn. Ik voel me hier niet lekker", krijgen we te horen.

Op de koop toe krijgt Girmay nog een extra klap te verwerken. Door financiële problemen van zijn Franse team moet de Eritreeër op zoek naar een nieuwe werkgever. Enter Intermarché-Wanty, waar hij zijn successen zal boeken.

In zijn docufilm 'This is my moment' krijgen we een inzicht in die ongelukkige en fantastische momenten uit de wielerloopbaan van Girmay. Bekijk de volledige documentaire over zijn weg naar de wielertop via VRT Max.