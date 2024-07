David Goffin profiteert als "lucky loser" van forfait van Andy Murray voor enkelspel

De Britse chouchou Andy Murray zal zoals gevreesd door de Engelse fans niet deelnemen aan het enkelspel op het heilige gras van Wimbledon. De 37-jarige Schot blesseerde zich vorige maand op Queen's en onderging op 22 juni een rugoperatie voor een geknelde zenuw. Hij doet wel mee in het dubbelspel met zijn broer Jamie.



David Goffin had vorige week zijn laatste kwalificatieronde verloren, maar wordt nu als nummer 83 van de wereld opgevist. Hij speelt vanavond tegen de Tsjech Tomas Machac als vierde match op Court 17.



Het wordt Goffins 10e deelname op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2019 en 2022 haalde de 33-jarige Belg de kwartfinales. Vorig jaar was de derde ronde (1/16e finales) het eindstation.



Goffin en de 10 jaar jongere Machac treffen elkaar voor het eerst. Machac speelt zijn tweede Wimbledon, vorig jaar ging hij er meteen uit.