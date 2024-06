Blessure nekt Andy Murray op Queen's, streep door (laatste?) Wimbledon?

Andy Murray (ATP-129) heeft al na vijf games in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Queen's de handdoek in de ring moeten gooien door een blessure. Zijn opgave en blessure zaaien twijfel over zijn mogelijk laatste Wimbledon-deelname voor zijn tennispensioen.

De voormalige nummer één van de wereld heeft waarschijnlijk zijn laatste bal geslagen op het prestigieuze toernooi in Queen's Club, voorafgaand aan Wimbledon.

Al bij zijn allereerste opslag van de wedstrijd tegen de Australiër Jordan Thompson (ATP-43) leek Andy Murray last te hebben van zijn heup en rechterbeen. De 37-jarige tweevoudig Wimbledon-laureaat serveerde zijn opslagspel alsnog uit, vrijwel op één been.

Bij 1-2 in de eerste set kreeg Murray een medische time-out voor verzorging van zijn rechterheup, die hij in 2019 had laten vervangen, en zijn rechterknie.

De Schot dook weer op voor de vierde game, maar staakte even later zijn wanhoopspoging.

De vijfvoudig winnaar op Queen's schudde Thompson uiteindelijk de hand bij een 4-1-achterstand. De officiële reden voor zijn opgave was een rugblessure.

In wat zijn laatste jaar in het circuit lijkt te worden, wordt Andy Murray geplaagd door aanslepende blessures. Zijn deelname aan Wimbledon, dat over minder dan twee weken start en twee keer op zijn palmares staat, is dan ook hoogst onzeker.