Zizou Bergs plaatst zich vlot voor hoofdtabel op Wimbledon, David Goffin sneuvelt in laatste voorronde

do 27 juni 2024 15:21

Volgende week begint Wimbledon. Zizou Bergs heeft zich via de voorrondes gekwalificeerd voor het grandslamtoernooi in Londen. David Goffin niet, hij verloor in de laatste kwalificatieronde.

Zizou Bergs naar hoofdtabel Wimbledon

Zizou Bergs (ATP-79) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op Wimbledon. In de derde en laatste kwalificatieronde zette hij de Kazach Denis Jevsejev (ATP-163) vlot opzij in 3 korte sets. Bergs kon in elke set 3 keer door de opslag van de Kazach gaan.



Het is de tweede keer dat hij zich mag opmaken voor Wimbledon. In 2022 verloor hij in de eerste ronde van de Brit Jack Draper (4-6, 4-6, 6-7).

David Goffin strandt in laatste kwalificatieronde

David Goffin (ATP-82) heeft het voorbeeld van Zizou Bergs niet kunnen volgen. Tegen de Italiaan Mattia Bellucci (ATP-150) verloor Goffin in 4 sets.



De wedstrijd ging in de eerste drie sets gelijkop. Ze wonnen elke een set en in de derde set moest een tiebreak beslissing brengen. Die won de Italiaan met 4-7.



In de vierde set knokte Goffin nog terug na een 2-4-achterstand tot 4-4. Maar toen won Bellucci de volgende twee spelletjes. De eerste matchbal was de goede.



Zo zal Goffin niet voor een 10e keer deelnemen aan Wimbledon. Hij bereikte op het heilige gras 2 keer de kwartfinales. In 2023 verloor hij in de derde ronde van de Rus Andrej Roeblev (3-6, 7-6, 6-7, 2-6).



Goffin heeft wel nog een waterkans om op de hoofdtabel te geraken via het vangnet van de lucky losers. Maar dan zouden er wel al 4 gekwalificeerde tennissers verstek moeten geven voor aanvang van het toernooi.

De uitslagen van de Belgen

3e kwalificatieronde (mannen) Zizou Bergs (3/ATP-79) Denis Jevsejev (Kaz/ATP-163) 6-1, 6-2, 6-2 David Goffin (9/ATP-82) Mattia Bellucci (Ita/ATP-150) 3-6, 6-2, 6-7, 4-6

2e kwalificatieronde (mannen) Zizou Bergs (3/ATP-79) Pierre-Hugues Herbert (Fra/ATP-140) 6-3, 6-7, 6-4 David Goffin (9/ATP-82) Yasutaka Uchiyama (Jap/ATP-203) 7-6, 6-4 Joris De Loore (ATP-191)

Felipe Meligeni Alves (Bra/ATP-147) 6-7, 4-6

1e kwalificatieronde (mannen) Zizou Bergs (3/ATP-79)

Omar Jasika (Aus/ATP-218) 6-2, 7-5 David Goffin (9/ATP-82)

Marc Polmans (Aus/ATP-211) 6-3, 6-1 Joris De Loore (ATP-191) Camilo Ugo Carabelli (Arg-13/ATP-100) 6-2, 6-4