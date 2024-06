David Goffin treedt in voetsporen van Zizou Bergs en wint grastoernooi in Ilkley

David Goffin (ATP-109) heeft het challengertoernooi in Ilkley (Engeland) gewonnen. De 33-jarige Belg, vierde reekshoofd in Engeland, versloeg in de finale van het grastoernooi de Fransman Harold Mayot (ATP-125) met 6-4 en 6-2.

In de halve finales had David Goffin drie sets moeten zwoegen om zich te kunnen ontdoen van de Amerikaan Zachary Svajda, maar in de finale liet onze landgenoot er geen gras over groeien.

In een spannende eerste set tegen Harold Mayot gaven de goeie returns van Goffin uiteindelijk de doorslag: 6-4. Daarna was de veer gebroken bij de Fransman. Goffin heerste in set 2 en klaarde de klus vlot: 6-2.

Goffin moest in maart in de tweede kwalficatieronde voor het Masters 1.000-toernooi in Miami nog zijn meerdere erkennen in Mayot maar trok dit keer wel aan het langste eind. "Ik ben zo blij dat ik eindelijk mijn eerste trofee op een grastoernooi heb gewonnen", reageerde Goffin.

Met zijn zege in Ilkley treedt Goffin in de voetsporen van Zizou Bergs, die won 2 jaar geleden het grastoernooi in Ilkley. Hij klimt ook naar de 82e plaats op de ATP-ranking. Daarmee blijft hij de op één na hoogst geplaatste Belg achter Zizou Bergs (79e plaats).

Ondanks die sprong op de ATP-ranking moet Goffin volgende week vol aan de bak in de kwalificaties van Wimbledon. Maar zijn prestaties in Ilkley moeten hem een boost aan vertrouwen geven.