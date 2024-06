David Goffin na eerste toernooizege in anderhalf jaar: "Ik begon aan alles te twijfelen"

Voor het eerst in anderhalf jaar kon David Goffin opnieuw een toernooi winnen. De tennisser komt ook opnieuw de top 100 binnen en tankt zo vertrouwen. "Uit de top 100 vallen was een fikse tik om te verwerken", blikt de tennisser terug na zijn grastitel op Ilkley.

En of David Goffin content was om nog een keer een trofee in de lucht te steken. Dan maakt het niet uit dat het "maar" een Challenger-toernooi was. "Het was al een hele tijd geleden dat ik een toernooi had gewonnen, dat doet dus deugd", zei onze 33-jarige landgenoot.

"Maar goed spelen was belangrijker. Ik heb nu 5 moeilijke wedstrijden kunnen spelen, maar mijn niveau was goed en dat geeft me heel veel vertrouwen voor Wimbledon en de rest van het jaar."

Vanaf maandag moet Goffin aan de bak in de kwalificaties van Wimbledon. Als hij drie ronden kan overleven, dan mag hij voor de tiende keer in zijn carrière meedoen op het heilige gras.