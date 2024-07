Belgian Rockets en 13 Belgische atleten extra mogen naar de Olympische Spelen

De Internationale Atletiekfederatie World Athletics heeft vandaag de definitieve olympische ranking bekendgemaakt. Voor 13 Belgen is dat goed nieuws. Zij mogen naar de Olympische Spelen. Ook de Belgian Rockets zijn nu zeker van hun deelname in Parijs.

Voor de Belgian Rockets was het bang afwachten op de bekendmaking van de olympische ranking. Zij zaten als 2e op die ranking 'in de hotseat', maar waren nog niet 100% zeker van hun deelname aan de Olympische Spelen.



Maar vandaag kwam dan toch het verlossende bericht. Er deed afgelopen weekend geen enkel land beter dan de 4x100 meter-vrouwen. Zij mogen dus hun koffers maken richting Parijs.



Rani Rosius en Delphine Nkansa mogen naast de estafette ook individueel deelnemen aan de 100 meter.



Ook voor onder anderen Helena Ponette, Paulien Couckuyt en Dylan Borlée was er goed nieuws.