"Zelden geziene" overname van UAE, maar Renaat en José zien ook goede Remco Evenepoel: "Gele trui kan nog"

di 2 juli 2024 20:09

Remco Evenepoel heeft zijn eerste test bergop en bergaf op de Galibier doorstaan, met glans zelfs. De Belg werd 2e achter een ongenaakbare Tadej Pogacar. Renaat Schotte en José De Cauwer denken dat Evenepoel nog mag dromen van geel, maar: "Hij is goed en meer moeten we daar nog niet van maken."

Renaat: "We hebben weer vanalles gezien vandaag. Had je het nummertje van Tadej Pogacar verwacht of nog impressionanter?" José: "Een paar honderd meter vroeger misschien, maar daar was het nog niet steil genoeg." Renaat: "Hoe hard was jij onder de indruk van de mannen van UAE Team Emirates, die indrukwekkend de rode loper uitgerold hebben?" José: "Dat heb ik nog zelden gezien, hoe een ploeg op die manier tempo maakt. Ze zaten bij de laatste 10-12 nog met 4 renners. En dan is een Adam Yates nog onder niveau vandaag." "Dat kop-over-kop rijden met die relatief korte aflossingen was heel verstandig met die forse tegenwind. Maar daar heb je vooral 2 hele goede renners voor nodig."

Gele Remco na de tijdrit?

Renaat: "Heeft Remco Evenepoel jou vandaag verrast bergop? Hij was de op 2 na beste klimmer op de Galibier." José: "Je zag hem voortdurend goed meedraaien rond positie 5. Hij was goed en meer moeten we daar nog niet van maken. We verwachten met z'n allen dat hij meegaat als hij goed is. "Dat hij dan een beetje in de problemen komt als het superhard gaat, dat moeten we dan ook normaal vinden binnen die norm van goed zijn."

Renaat: "Buiten beeld waren er dan een paar slippertjes op de natte wegen aan het begin van de afdaling. Daarna bouwt hij wat voorzichtigheid in." José: "Maar ook Pogacar was verrast door dat smeltwater. Hij bouwde misschien iets minder voorzichtigheid in, maar kan ook gewoon een betere daler zijn. Dat vertrouwen bij Evenepoel moet nog meer komen."

Of Evenepoel nog mag dromen van geel na de tijdrit? Ja, natuurlijk. José De Cauwer

Renaat: "Door het spel der bonificaties staat Evenepoel nu 2e op 45 seconden. Wat doe je met die achterstand met de tijdrit in het achterhoofd, mag hij nog dromen van geel?"

José: "Ja, natuurlijk. Er gaat nu in principe 2 dagen niets gebeuren, met heel veel controle van de sprintersploegen."

"Ik durf niet zeggen dat Evenepoel de tijdrit daarna zomaar zal winnen, maar ook niet of Pogacar of Vingegaard die zal winnen. Het ligt allemaal nog redelijk dicht bij elkaar."

Het arendsoog en de glazen bol

Renaat: "Bij de voorlaatste vraag moet José altijd zijn arendsoog bovenhalen. Wat heeft dat vandaag gezien?" José: "De ploeg van Pogacar natuurlijk. Maar of dat een nieuwe stijl van gangmaken wordt? Nee, dat had alles te maken met de aard van het parcours en de wind." "De manier waarop was wel geweldig. Eerst had je Politt en Wellens, dan Soler en Sivakov. Eigenlijk is iedereen zijn ding komen doen. Enkel Yates heeft dat vandaag minder gedaan." "Bij Visma-Lease a Bike hebben ze daar de mannen nu minder voor, door alle klappen waarin ze gedeeld hebben. Dan is dat logisch." Renaat: "Wat ziet jouw glazen bol morgen gebeuren?" José: "Een sprintersetappe met een supergretige Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. Ze willen dit recht zetten, want Philipsen heeft al laten voelen gisteren dat hij kwaad was." "En nog een heel pak anderen. De Lie, Pedersen die vandaag getoond heeft dat hij heel goed is ... Laat maar komen."