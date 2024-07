"Ik wou hard toeslaan vandaag": perfecte dag voor Tadej Pogacar in zijn "thuiskoers" over de Galibier

di 2 juli 2024 17:31

Al in de eerste de beste bergrit heeft Tadej Pogacar duidelijk gemaakt dat hij dé te kloppen man is deze Tour. Op de Galibier knalde de Sloveen weg van alles en iedereen, in de linke afdaling toonde hij zich eveneens de betere. De nieuwe gele man voert het klassement aan met 45 seconden bonus op Remco Evenepoel. "Dit was min of meer het plan", doet Pogacar uit de doeken.

Voor het vijfde jaar op een rij bingo voor Tadej Pogacar in de Tour, goed voor zijn twaalfde ritzege in totaal. "Dit was min of meer het plan en dat hebben we perfect uitgevoerd. Ongelofelijk om deze droometappe solo af te ronden, ik ben superblij", zo zei de Sloveen in een eerste reactie.

Ik had vertrouwen en goede benen, dus ik moest het wel proberen. Tadej Pogacar (UAE)

"Ik wou hard toeslaan vandaag omdat ik deze rit heel goed ken. Ik heb hier al een paar weken getraind. Het voelde een beetje aan als een thuiskoers. Bij de start had ik al vertrouwen en had goede benen, dus ik moest het wel proberen." De ploegentijdrit van UAE Team Emirates bergop op de Galibier was bepaald indrukwekkend. "Met de harde wind op kop was het in het wiel niet zo lastig, maar het team heeft het geweldig gedaan."

"Daardoor wou ik niet te snel aanvallen en deed ik alles wat ik kon in de laatste honderden meters bergop."

"De afdaling kende ik ook, maar ik schrok toch even van de natte weg. Het helpt wel als je de weg hier kent."

In het klassement heeft Pogacar nu al 45 seconden voorsprong op eerste achtervolger Remco Evenepoel en 50 op titelverdediger Jonas Vingegaard.

"Goed nieuws, ik kan tevreden zijn met deze positie en deze rit. Laten we zo verder gaan, dag per dag", sloot Pogacar af.