VIDEO - Explosie van blijdschap in de volgwagen van Intermarché-Wanty: "Yes, wat een ploeg, amai!"

De emoties liepen hoog op in de volgwagen van Intermarché-Wanty. Onder meer performance manager Aike Visbeek zat op het puntje van zijn stoel tijdens de spannende ontknoping van rit 3 in de Tour. Van "hij laat zich insluiten" tot "we schrijven geschiedenis, wat een team!", het Belgische team deelde een kijk achter de schermen van de vreugdetaferelen. Bekijk die hieronder.