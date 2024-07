Dolle vreugde bij Intermarché-Wanty na stuntzege Biniam Girmay:"We wachten hier al jaren op"

ma 1 juli 2024 18:25

En of ze bij Intermarché-Wanty blij waren met de stuntzege van Biniam Girmay in de Tour. Het Belgische team vervolledigt daardoor zijn trilogie van ritzeges in de drie grote rondes. "Het is niet altijd evident met ons klein budget, maar vandaag hebben we laten zien dat we ook een groot team zijn", vindt ploegdirecteur Jean-François Bourlart.

Uiteraard niets dan lachende gezichten bij Intermarché-Wanty met hun allereerste ritzege in de Tour. Ploegdirecteur Jean-François Bourlart, die nog een speciaal dankwoordje kreeg van Biniam Girmay, glunderde. "Ongelofelijk, we wachten hier al enkele jaren op. We hebben al gewonnen in de Giro en de Vuelta", zo maakte Bourlart de optelsom. "Men begon te zeggen dat die zeges van Bini in Gent-Wevelgem en de Giro geluk waren, maar wij wisten dat het talent en hard werk was." "Het is een andere wereld voor zo'n jonge gast in Europa. Hij had enkele maanden of jaren nodig om hier met zijn voeten op de grond te komen."

Elke twee of drie maanden mag Biniam weer naar zijn familie. Dat is voor hem zo belangrijk. Jean-François Bourlart (ploegdirecteur Intermarché-Wanty)

Van zijn ploeg krijgt hij ook de vrijheid om regelmatig terug naar zijn thuisland Eritrea te gaan. "Elke twee of drie maanden mag hij weer naar zijn familie. Dat is voor hem zo belangrijk." Het plan vanmorgen was nochtans om voor Gerben Thijssen te gaan. "Biniam moest in zijn wiel blijven, maar hij was sterker. Er kwam een opening en hij probeerde het." "Dit is heel mooi voor ons. We zijn het team met het kleinste budget in de WorldTour. Dat is niet altijd evident, maar vandaag hebben we laten zien dat we ook een groot team zijn. We zijn hier met onze sterkste ploeg", sloot Bourlart af.

Wereldster in wording Girmay

"Een historisch moment voor onze ploeg en voor het wielrennen", noemde ploegleider Aike Visbeek de zege op dag 3 van de Tour. Winnen voor de ogen van de hele wereld, op het allerhoogste niveau. "Ik hoop dat er sponsors zijn die de mogelijkheden bij onze ploeg zien. Als je er nu instapt, ziet het er heel goed uit. Biniam is op weg om een wereldster te worden." "Vorig jaar heeft hij leergeld betaald in de Tour. Daarom is Gerben hier ook, om te leren. Hij heeft niet dezelfde druk als Biniam op zich. Hij kan nu in de schaduw leren en hopelijk hebben we binnen 3 weken 2 sprinters die Tourritten kunnen winnen."