VIDEO - Eerste Duivelse dreiging: Kevin De Bruyne krult de bal via wat Franse haren bijna binnen

In minuut 25 klokte Kevin De Bruyne de eerste échte kans voor de Rode Duivels. De kapitein van de Belgen bombardeerde de stellingenoorlog tegen Frankrijk met een vernuftige vrije trap. Hij lepelde het leer over de muur en liet de bal vallen in niemandsland, maar een deviatie op de haren van Griezmann zorgde er bijna voor dat de Franse doelman Maignan nog verrast werd. Bekijk het moment hieronder.