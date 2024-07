Renaat en José blijven sprookjes zien in de Tour, maar zonder Belg in het geel: "Een logische handrem"

ma 1 juli 2024 20:24

Rit 3 in de Tour bracht met Biniam Girmay opnieuw een verrassende ritwinnaar. En leverde geen gele trui op, want Remco Evenepoel bouwde voorzichtigheid in door de chaos in de finale. "Dan wil Remco natuurlijk vooral voorzichtig zijn. Zeker na die grote valpartij trek je dan snel aan de handrem."

Renaat: Weer een sprookje in de Tour. Biniam Girmay wint als eerste zwarte Afrikaan een rit in de Tour. Hoe hard gun je hem en Intermarché-Wanty dit? José: Voor de volle 100%. Kippenvel, tranen en als je de documentaire hebt gezien, leef je nog meer mee. Dan weet je wat een jonge sporter meemaakt die van een ander continent komt." "Op jonge leeftijd zo ver van huis zijn, vaak eenzaam, twijfels over al dan niet stoppen met koersen ... En dan uiteindelijk dit. Die ritzege geeft niet alleen Girmay hoop, maar ook veel andere jongeren. Dit zijn levenslessen voor alle jongeren."

Girmay kwam uit de meest gunstige positie van allemaal. Alles was timing. José De Cauwer

Renaat: Had die massasprint anders gelopen zonder die valpartij?

José: "Totaal anders. Dan had je meer lead-outs gehad en een volledig andere situatie. Nu zag je een sprint in meerdere fases, met eerst renners die elkaar moesten zoeken en dan weer elkaar kwijt waren."

"Girmay kwam uit de meest gunstige positie van allemaal door mee te surfen op de rug van Stuyven. Mads Pedersen was zijn loods kwijt en moest helemaal buitenom komen, 2-3 keer in de wind. Alles was timing."

Renaat: Intermarché-Wanty was wel de laatste ploeg met een lead-out, met Mike Teunissen.

José: "Maar veel te vroeg, want ze moesten de boel overlaten aan andere ploegen. Gerben Thijssen moest op een gegeven moment gaan zoeken naar andere mannen. Het was chaos door de val."

Remco's handrem

Renaat: Geen Belgische gele trui, wel Richard Carapaz die geel scoort voor Ecuador. Vind jij het jammer dat Remco Evenepoel zich niet kon mengen in dat debat? José: "Je krijgt in de oortjes te horen dat je ploegmaat Casper Pedersen gevallen is. Dan wil Remco natuurlijk vooral voorzichtig zijn. Zeker na die grote valpartij trek je dan snel aan de handrem."

Morgen is een speciale etappe met de Galibier, maar niet de speciaalste. José De Cauwer

Renaat: Rekent Remco zich al rijk met de tijdrit in het achterhoofd of is het te vroeg om dat te zeggen daags voor de Galibier?

José: "Van dag tot dag bekijken, dat is altijd zo. Ook als je de Tour al eens gereden hebt. Hij moet gewoon morgen overleven en dan kijken wat er gebeurt. Het is een hele rare etappe met klimwerk aan lage percentages, tot het einde van de Galibier."

"Dan komt nog die afdaling, waarover gezegd zal worden: "Jongens, niet te gek doen." Dat is nergens voor nodig, de Tour duurt nog heel lang. Het is een speciale etappe, maar niet de speciaalste."

Het arendsoog en de glazen bol

Renaat: Wat heeft jouw arendsoog vandaag gezien? José: "Dat het peloton na die eerste twee dagen al een ferme tik gekregen heeft. Geen vlucht van de dag, ik kan me niet voorstellen dat dat al gebeurd is de laatste jaren." "Er was altijd wel iemand die de moed had om iets te doen. Vooral die warmte van die eerste dag heeft erin gehakt." Renaat: En wat zegt jouw glazen bol? We krijgen natuurlijk een heerlijke beklimming op de Galibier in een wondermooie omgeving. José: "Ik kijk vooral naar al die mannen die op 21 seconden staan. Primoz Roglic heeft het nog gedaan, wegrijden in een afdaling. Wie van al die klassementsmannen zo kortbij elkaar zal daaruit wegvallen?" "Het is een rit met geweldige naam, maar of het dat ook gaat brengen: daar ben ik benieuwd naar."