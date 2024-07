Jasper Philipsen staat voor eerste examen: "Ik kom best oké uit het weekend"

ma 1 juli 2024 10:46

Na twee dagen in de Italiaanse wachtzaal mag Jasper Philipsen vandaag aan "zijn" Tour de France beginnen. In Turijn wacht straks de eerste kans voor de sprinters. Na zijn 4 ritzeges van vorig jaar en zijn groene trui is Philipsen de topfavoriet.

Jasper Philipsen werd in Piacenza om de haverklap aan de tand gevoeld voor een interview. "Dat betekent dat het een belangrijke dag is voor ons", kon hij er nog om lachen. "Ik hoop te bevestigen dat ik een belangrijke sprinter ben, ja. Het wordt een lange dag, maar ik kijk er wel naar uit." Het is een rit van liefst 230 kilometer naar Turijn. "En we hebben vanochtend al lang in de bus gezeten. De wekker stond rond 7 uur." "Ik denk dat dit een van de langste dagen van deze Tour wordt. Wat het nut is van zo'n lange rit? Ze zullen in Turijn moeten geraken, zeker?" "Maar het moedigt niet veel jongens aan om in de vlucht mee te schuiven, zeker met de warmte en de Galibier van morgen in het vooruitzicht." Ook de voorbije dagen was het al bloedheet. "Ik kom best oké uit dit weekend. De eerste dag heb ik afgezien door de hitte, maar iedereen heeft zijn benen gevoeld, denk ik." "Het is voor iedereen gelijk. Wij zullen controleren vandaag, maar we verwachten ook steun. Er zijn bij deze eerste kans nog veel gegadigden."

Gerben Thijssen: "Sprinten in de Tour is een jongensdroom"

Bij de landgenoten is het ook uitkijken naar debutant Gerben Thijssen. "Ik heb het weekend beter dan verwacht overleefd. Mijn conditie is echt aan het verbeteren." "Bergop kwam ik niet bij de eerste renners in de problemen. Dat is hoopgevend." "Voor deze sprints in de Tour heb ik tot dusver in mijn hele carrière gewerkt. Dit is een jongensdroom, maar het is ook geen drama als het niet volledig lukt."

Ook Arnaud De Lie moest een rijtje hongerige journalisten afwerken. "Het is druk, ja, maar dat betekent dat dit een goeie rit voor me is. Het is een mooie kans, maar het wordt niet mijn lievelingssprint door de vlakke finale."

Mark Cavendish: "Iedereen zit in hetzelfde schuitje"

Recordjager Mark Cavendish kan een concurrent worden, al heeft de Brit natuurlijk erg zware dagen achter de rug. "De hitte heeft veel gevergd van elke renner. Uiteraard wil je sprinten met frissere benen, maar iedereen zit in hetzelfde schuitje op dat vlak." In het diepe slot liggen nog enkele linke bochten. "Je moet daar vooraan zitten, maar dat kan zelfs het kleinste kind je vertellen." "Ik heb sterke mannen om me daar vooraan te houden. Ik denk dat ik er de beste groep voor heb en ik vertrouw hen."

