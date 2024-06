Maxim Van Gils klom mee met de wereldtop in de Tour, maar baalt: "Ik had moeten meegaan met Evenepoel"

zo 30 juni 2024 18:51

Maxim Van Gils was op plek 18 de tweede Belg in de daguitslag die de uitputtingsslag in Bologna overleefde. Zijn gelegenheidswit verloor hij wel aan Remco Evenepoel. "Ik had moeten meegaan met hem, maar ik aarzelde even", baalde Van Gils.

Na één dagje in de (geleende) witte trui moet Maxim Van Gils die afstaan aan een landgenoot. Zelf kwam hij in het favorietengroepje 21 tellen achter Evenepoel over de streep. "Het ging hard toen Yates van beneden tot boven doortrok op de tweede keer San Luca", begint Van Gils zijn verhaal. "We waren nog met een man of 5-6 toen Tadej versnelde op het tussenstuk en daar zat veel op." "Ik bleef zitten met Jorgenson, Yates en Remco. Op het tweede vlakkere stuk ging Remco erachter en ik twijfelde even. Daar had ik moeten meegaan, maar ik aarzelde even", baalde hij.

Vandaag steeg ik boven mezelf uit. Ik ging met de absolute wereldtop mee naar boven. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

Daardoor ziet Van Gils de witte trui om de schouders van Evenepoel belanden.

"Jammer, maar het is zo. Het gevoel is zeker goed na het openingsweekend. Ik had hier naartoe gewerkt en steeg vandaag boven mezelf uit. Ik ging met de absolute wereldtop mee naar boven."

Veelbelovend voor het vele klimwerk dat de komende drie weken nog op de plank komt van Van Gils.