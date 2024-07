Is het sterrenensemble rond Tadej Pogacar té sterk? "Dat kan de achilleshiel van UAE zijn"

Na de Grand Départ staan favorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar nog in dezelfde tijd. Weinigen die dat vooraf gedacht hadden, gezien de gebrekkige voorbereiding van de Deense titelverdediger en de eerste twee ritten perfect op maat van zijn Sloveense uitdager. "Heeft UAE wel voldoende werkmieren?", vragen Sven Nys en Christophe Vandegoor zich af in onze podcast Sporza Tour.

"Vandaag speelden ze Politt kwijt met een lekke band of valpartij en Wellens had last van de warmte. Dan zit je daar zonder werkmieren. Mannen als Yates, Ayuso of Almeida gaan geen drinkbussen halen. Zit daar de achilleshiel van UAE?"

Voor de tweede dag op een rij haalden de aanvallers het van de favorieten in het openingsweekend van de Tour. In onze podcast Sporza Tour gingen Christophe Vandegoor en Sven Nys op zoek naar oorzaken.

Als Pogacar de benen ervoor had, dan was hij wel alleen weggereden bovenop San Luca.

“Het was meer dan een verkoudheidje. Als hij de benen ervoor had, dan was Pogacar wel alleen weggereden bovenop San Luca en had hij nu misschien 20 seconden voorsprong in het klassement.”



Die eerste test van Pogacar doorstond Vingegaard alvast met glans in Bologna. Afspraak dinsdag op de Galibier voor proef twee.