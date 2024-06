Cees Bol: "Niet de eerste keer dat Mark Cavendish braakt op de fiets, maar opgeven komt niet in hem op"

De laatste Tour de France van Mark Cavendish is gisteren begonnen met een lange calvarietocht tussen Firenze en Rimini. Cees Bol was als ploegmaat ooggetuige van de lijdensweg van zijn zwalpende sprinter.

Het was gisteren voor iedereen een vermoeiende dag in het zadel, maar voor Mark Cavendish en een trosje van zijn maats van Astana Qazaqstan duurde de openingsrit gisteren nog bijna 40 minuten langer.

De Britse spurter kwam al heel snel in de problemen door de hitte en moest zijn maaginhoud geregeld achterlaten op het Italiaanse asfalt. Uiteindelijk werd hij niet gevloerd door de tijdslimiet.

"Op zich hebben we de dag goed beleefd, gek genoeg", lacht sherpa Cees Bol een dag later. "Het was zwaar, maar iedereen heeft afgezien."

"Mark had even een slecht moment, maar hij kon zich snel herpakken. Het was misschien even schrikken toen hij loste, maar we wisten dat de tijdslimiet ruim was en dat het geen probleem zou zijn als we ons tempo konden behouden."

Cavendish moest voor het oog van de camera's braken. "Ik heb dat pas na de etappe meegekregen. Maar Mark kan zo afzien: het is een van zijn sterke punten. En braken doet hij wel vaker. Het is niet de eerste keer dat ik het zie op de fiets."

"Of we op hem moesten inpraten? Een beetje wel, maar hij weet zelf ook wel wat hij moet doen. En wij moesten gewoon op kop rijden. Opgeven komt niet in hem op en morgen begint de Tour voor ons."