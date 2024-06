Romain Bardet bevrijdt zichzelf helemaal met geel en ritwinst: "Ik kan nu mezelf zijn"

Voor de Tour de France had hij aangekondigd dat dit zijn laatste Ronde van Frankrijk zou worden en Romain Bardet (33) heeft die bijzonder stijlvol geopend in Rimini. "Soms gebeuren er nog onverwachte dingen in deze sport. Het was echt subliem", vertelde hij na het sprookje in de Tour.

"Het is te gek", lachte Bardet na zijn magistrale truc. "Soms gebeuren er nog onverwachte dingen in deze sport. Het was echt subliem."

De gele trui heeft me vaak achtervolgd. Het was een doel in mijn carrière, maar ik stond vaak te dicht en kreeg geen vrijheid. Nu heb ik mijn instinct en hart gevolgd.

De gele trui heeft me vaak achtervolgd. Het was een doel in mijn carrière, maar ik stond vaak te dicht en kreeg geen vrijheid. Nu heb ik mijn instinct en hart gevolgd.

Dan nog moest Bardet wel een huzarenstukje opvoeren met ploegmaat Frank van den Broek van DSM-Firmenich PostNL.

"Ik voelde het goeie moment aan. Ik zag hoe veel renners in het peloton in de problemen zaten en met Frank in de kopgroep had ik niets te verliezen."

"Hij was echt bijzonder sterk. Het was gekkenwerk op het einde met de tegenwind. Het was hels en hij verdient het evenveel als ik."

"Ik besef het nog niet", zei Bardet nog voor hij zijn gele trui kreeg. "Hier had ik nooit van durven te dromen, dat zou ik nooit toegestaan hebben."

"De gele trui heeft me vaak achtervolgd. Het was een doel in mijn carrière, maar ik stond vaak te dicht en kreeg geen vrijheid. Nu heb ik mijn instinct en hart gevolgd en zo is het gelukt."