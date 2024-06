Wat een stunt! Romain Bardet rondt magistrale koppeltijdrit van DSM met ploegmaat Frank van den Broek af

Frank van den Broek pakte fameus uit in zijn eerste Touretappe. De Nederlander sleurde Bardet eerst naar de kopgroep en piloteerde hem in een prangend slot ook nog eens naar de wielerhemel.

Wout van Aert weet meteen dat zijn conditie in orde is, maar hij had natuurlijk ook graag geoogst. Na een zware en hete rit misrekende het peloton zich, waardoor zijn machtige sprint enkel een podiumplek opleverde.

In zijn allerlaatste Tour schrijft Romain Bardet een prachtig sprookje. De Fransman rondt een sterk staaltje ploegwerk af en wint zijn vierde rit, zeven jaar na zijn laatste dagsucces in de ronde van zijn land.

Alle ingrediënten waren aanwezig om er een geweldige openingsetappe van te maken. Voor de allereerste keer stonden de Grote Zes (Evenepoel, Pogacar, Roglic, Van Aert, Van der Poel en Vingegaard) samen aan de start van een koers. En wat voor een koers! Liefst zeven hellingen onderweg van Firenze naar Rimini.

De loden Italiaanse hitte (meer dan 30°C) maakte het allemaal nog wat zwaarder. Het grootste slachtoffer van de tropische temperaturen was Mark Cavendish, die al op de eerste klim moest afhaken. Zijn jacht op een historische 35e ritzege begon met een afknapper en een tijdsverlies van meer dan een halfuur.

Ondertussen waren er zeven renners vertrokken. Die zeven werden er negen, nadat Jonas Abrahamsen met een geweldige inspanning en Ryan Gibbons in zijn wiel kwam aansluiten. De ijver van de Noor, die op elk bergje wilde knalle voor de punten, leverde hem op het einde van de rit de bolletjestrui op.



In de achtergrond zorgde UAE met een tussenversnelling op de Côte de Barbotto voor een slagveld. Een hele reeks snelle mannen namen daar definitief afscheid van het peloton, en ook Mathieu van der Poel voelde daar dat het niet zijn dag zou worden. Een vastberaden Mads Pedersen kon een scheve situatie wél nog rechtzetten.

Op de Côte de San Leo was er plots nog weinig te zien van UAE, dat een paar van zijn pionnen had opgesoupeerd. Visma-Lease a Bike nam het heft daar in handen, maar naar de zin van Romain Bardet ging het niet rap genoeg. De Fransman wipte in zijn laatste Tour als een jong konijn naar de kopgroep. Dat had hij ook te danken de steun van zijn beresterke ploegmaat en Tourdebutant Frank van den Broek.

Op het grondgebied van San Marino bleven de twee mannetjes van DSM nog met z'n tweeën over. Het werd dus een koppeltijdrit van iets meer dan twintig kilometer naar Rimini. Met een jagend en betrekkelijk fris peloton leek het een haast onmogelijke opdracht, maar beetje bij beetje groeide het geloof.

Van den Broek nam in de slotkilometer nog een ferme beurt voor zijn rekening. Bardet nam dankbaar over en wees op de streep vol trots naar zijn Nederlandse maat, die als tweede nog luider jubelde. Vijf seconden later flitste Wout van Aert naar de derde plek met Tadej Pogacar in zijn wiel. Maxim Van Gils sprintte naar een knappe vijfde plaats.