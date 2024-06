Maxim Van Gils (5e) reageert teleurgesteld: "Ik was naar hier gekomen voor de gele trui"

Met zijn 5e plaats - de op 2 na snelste van het peloton - heeft Maxim Van Gils nog eens bewezen wat hij in zijn mars heeft. Maar de kopman van Lotto-Dstny had op meer gemikt in rit 1 van de Tour. "Ik had graag voor de zege gesprint."

Met een 5e plaats in de openingsrit zouden heel wat renners kunnen leven, maar Maxim Van Gils dacht daar anders over.

"5e is niet zo goed, hé. Ik ben wel een beetje teleurgesteld", vertelde hij na een bloedhete dag.

"Het zag er even goed uit dat we de vluchters zouden terughalen. Ik had er vertrouwen in dat we het nog zouden dichtrijden, maar tussen kilometer 3 en 2 liepen ze nog uit."

"Ze hadden nog een voorsprong in de laatste rechte lijn en daar schrok ik van. Ik had vertrouwen in mijn sprint, want na zo'n lastige wedstrijd ben ik wel snel."

"Ik had graag voor de zege gesprint. Een eerste etappe van de Tour is speciaal, hé. Er stond veel op het spel."

"Je kon de gele trui pakken en daar was ik wel voor naar hier gekomen. Na de douche zal dat gevoel wel weg zijn."