Lotto zet 40 jaar sponsoring in het peloton in de verf met retroshirt voor Ronde van Vlaanderen

2025 is een jubileumjaar voor Lotto. De geldschieter van de wielerploeg engageert zich al 40 jaar in het wielrennen en zondag mag die mijlpaal niet onopgemerkt blijven. Voor de gelegenheid zullen de renners een nagelnieuw shirt dragen, een hommage aan de geschiedenis van de ploeg.

Het zalmroze van Predictor-Lotto, de fluokleuren van Lotto-Super Club, de blokjes van Lotto-Caloi, de vlam van Lotto-Adecco en de sterren van Lotto-Eddy Merckx: de geschiedenis van Lotto vloeit samen in één shirt voor de Ronde van Vlaanderen.

"We zullen ons uiterste best doen om ons verleden zo goed mogelijk te eren in de Ronde", belooft de ploeg.