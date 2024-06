Emotionele Wout van Aert (3e) vecht tegen de tranen, 3 maanden na zijn val: "Dit doet heel veel deugd"

En of het de goede richting uitgaat met zijn vorm. 3 maanden na zijn horrorcrash strandde Wout van Aert op enkele tellen van winst en geel in de eerste Tourrit. Ook voor de Belg zelf, die zichtbaar aangedaan was, kwam dat als een verrassing. Zijn emotionele reactie had hij wel verwacht: "Ik heb echt een zware periode gehad."

Wat een binnenkomer voor Wout van Aert in de Tour. Hij overleefde de schifting op de Toscaanse heuvels en kwam op enkele seconden van ritwinst en geel.

"Dat doet heel veel deugd", vecht Van Aert tegen de tranen. Waarna hij even een momentje voor zichzelf nodig heeft. "Ik heb echt een zware periode gehad, dus ik schrik er niet van dat ik zo emotioneel reageer."

"Ik had dit nooit verwacht, hier ben ik superblij mee. Ik voelde me goed vandaag en in deze situatie had ik een kans. Op een of andere manier kreeg ik in de koers opnieuw het vertrouwen", heeft hij eerst nog tijd voor een korte analyse.



"Er blijven twee sterke renners voorop, die ook nog eens ploegmaats zijn. Dan weet je dat ze kop over kop gaan rijden. We konden niet meer doen. Chapeau voor hen, ik ben tevreden."

"We wisten dat we andere ploegen nodig zouden hebben om de kloof nog te dichten. Na de laatste klim kwam er snel controle, dus knap dat die twee nog voorblijven."

3 maanden geleden kwam hij nog zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen, vandaag wordt hij al derde in de eerste Tourrit.