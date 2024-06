Net geen perfecte dag voor Visma-Lease a Bike: "We hadden het Wout zo gegund na zijn moeilijke tijd"

za 29 juni 2024 19:06

Visma-Lease a Bike-ploegmakker Tiesj Benoot en ploegleider Merijn Zeeman mochten bijna al de champagne bovenhalen op dag 1 met Wout van Aert. Benoot was de voorbije weken getuige van "een veelbelovende verbetering, dag per dag" bij Van Aert, Zeeman baalde: "We hebben er alles aan gedaan om te winnen."

Op enkele seconden van de ritwinst met Wout van Aert en kopman Jonas Vingegaard overleefde zijn eerste test. De twijfels rond de kopstukken en pechvogels van het Nederlandse team werden op dag 1 van de Tour de kop in gedrukt. Toch was het niet helemaal de rit waarop Visma-Lease a Bike gehoopt had. "Want we hebben niet gewonnen", grijnst ploegleider Merijn Zeeman.

We hebben er alles aan gedaan. Winnen zou geweldig geweest zijn voor Wout na zijn moeilijke tijd. Merijn Zeeman (ploegleider Visma-Lease a Bike)

"Dat had wel gekund, we hebben er alles aan gedaan. Vooral voor Wout zou dat geweldig geweest zijn na zijn moeilijke tijd. We hadden het hem enorm gegund."

Het eerste doel van de dag was om Vingegaard en Van Aert uit de problemen te houden. "Dat hebben de mannen geweldig gedaan. We hebben laten zien dat we de titelverdediger zijn."

"Opluchting? Nee, het is gewoon goed om te zien dat de training zijn vruchten afwerpt en dat er cohesie is. Iedereen wil voor elkaar vechten."

Van Aert stond naar eigen zeggen met zijn slechtste conditie ooit aan de start van de Tour. "Met die uitspraak wou hij geen zand in de ogen strooien. Ook voor hem was er onzekerheid met het zware parcours van vandaag", besluit Zeeman.

Verlossing voor Van Aert